Wettkampf der alpinen Pärke und Schutzgebiete

Am vergangenen Samstag fand im österreichischen Kaprun die 25. Ausgabe des Memorial Danilo Re statt. Dabei wussten Teilnehmer des Landschaftsparks Binntal mit zwei Einzelsiegen zu überzeugen.

Auf Einladung des Nationalparks Hohe Tauern massen sich am Memorial Danilo Re Parkwächter und Mitarbeitende von Pärken und Schutzgebieten aus allen Alpenländern im Wettstreit in den vier Disziplinen Skialpinismus, Slalom, Langlauf und Schiessen.

Brigitte Wolf obenaus

Mit von der Partie war auch ein gemeinsames Team des grenzüberschreitenden Naturparks Binntal Veglia Devero. Dabei erreichten zwei Vertreterinnen des Landschaftsparks Binntal bei den Damen hervorragende Platzierungen: Brigitte Wolf lief im Skialpinismus auf ersten Platz, während die Gommerin Chantal Carlen im Langlauf nach einem fulminanten Start den obersten Podestplatz souverän ins Trockene brachte. Das italienisch-schweizerischen Team, zusammengesetzt aus drei Frauen und einem Mann klassierte sich in der Gesamtwertung auf dem guten achten Rang von siebenunddreissig Teams.

Sportliches Treffen

Das Memorial Danilo Re wird vom Netzwerk Alpiner Schutzgebiete ALPARC organisiert, das von Peter Oggier vom Naturpark Pfyn-Finges präsidiert wird. Die Veranstaltung findet alljährlich statt und erinnert an den Parkwächter Danilo Re aus dem Nationalpark Alpi Marittime, der 1995 bei der Arbeit tödlich verunfallte. Bei den dreitägigen Treffen geht es nicht nur um den sportlichen Wettkampf, sondern auch um den Austausch unter den Mitarbeitenden der Schutzgebiete und Pärke. Wichtiger Programmpunkt ist jeweils ein halbtägiges Seminar zu einem aktuellen Thema, in diesem Jahr ging es um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Alltag der Mitarbeitenden der Pärke, beispielsweise im Bereich der Umweltbildung. Die 26. Ausgabe des Danilo Re findet im Januar 2021 im Nationalpark Ecrins in Frankreich statt. 2022 kommt dann die alpine Pärkefamilie ins Binntal und in die Region Aletsch-Goms.

pd/wek

19. Januar 2020, 19:00

Artikel teilen