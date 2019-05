Lawinensprengungen ermöglichen Räumung an Furka, Grimsel und Nufenen

Am Donnerstag und Freitag lösten Lawinenfachleute oberhalb der Passstrassen Furka, Grimsel und Nufenen zahlreiche Lawinen künstlich aus. Somit können die Räumungsarbeiten am Montag wieder aufgenommen werden.

Nach einem Lawinenniedergang am Donnerstag der vergangenen Woche an der Grimselpassstrasse, bei dem nur dank rascher Reaktion aller betroffenen Personen Schlimmeres verhindert werden konnte, sind die Schneerräumungsarbeiten an der Passstrassen eingestellt worden, erklärt der Sicherheitsbeauftragte Beni Jossen im nachfolgenden Video.

Am Donnerstag und Freitag nach Abwarten guten Flugwetters sind nun von den Lawinenfachleuten Peter Schwitter und Christian Impstepf zahlreiche Lawinen künstlich ausgelöst worden. Eine spezielle Herausforderung war dabei die Sprengung einer Wechte auf der Grimselpassehöhe.

Die Sprengung von Wechten brauche viel Erfahrung, sei aufwendig und nicht ungefährlich, wie Lawinenexperte Peter Schwitter. Er brauchte rund 75 Kilogramm Sprengstoff, um die Lawine auszulösen.

Der Gommer Strassenmeister Urs Wyer ist zuversichtlich, dass die Pässe in Bälde für den Verkehr freigegeben werden können. Er gehe davon aus, dass die Pässe Mitte Juni für den Verkehr geöffnet werden können. Vorausgesetzt die Nachbarkantone Tessin, Bern und Uri zögen mit an einem Strick.

24. Mai 2019, 17:34

