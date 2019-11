Laxer Friedhof wird saniert

Rund 40 Einwohner der Gemeinde Lax haben sich am Donnerstagabend zur Urversammlung getroffen. Nach dem Nein der Gemeinde Bettmeralp zum neuen Kurtaxenreglement fiel die Abstimmung am Donnerstagabend in Lax aus.

Nach dem Nein müssen alle sechs Gemeinden der Aletsch Arena bekanntlich zurück auf Feld Eins. Die Gemeindeverantwortlichen präsentierten der Urversammlung den Budgetvoranschlag für das kommende Jahr. Dieser sieht Investitionen von rund 400'000 Franken vor. Der Löwenanteil fliesst dabei in die Gemeindestrassen und die Friedhofsanierung.d

ip/ac

28. November 2019, 23:05

