Alles aus einer Hand anbieten

Infoabend. Am ersten My Leukerbad Abend konnten die Verantwortlichen rund 150 Teilnehmende begrüssen. Foto: zvg

Am vergangenen Montag fand der erste My Leukerbad Abend mit rund 150 Teilnehmenden statt. Wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben, habe sich gezeigt, dass die Zukunft von Leukerbad den Einheimischen und Gästen am Herzen liege.

Der erste My Leukerbad Abend war gemäss Mitteilung in vier Bereiche gegliedert. Der erste Teil bestand aus einem Podiumsgespräch, in dem die Geschäftsleitung von My Leukerbad Rede und Antwort stand. Dabei wurde erörtert, was in den vergangenen zwei Jahren bereits realisiert wurde. So wurde informiert, dass My Leukerbad seit dem

1. Juni 2017 operativ tätig ist. Seit dem 1. Januar 2018 sind die Unternehmen Torrent-Bahnen, Snowpark Sportarena, LLB Reisen, Sportarena, Leukerbad Therme und Leukerbad Tourismus zusammengeführt.

Seit Beginn der operativen Tätigkeit seien bereits zahlreiche Projekte gestartet beziehungsweise umgesetzt worden, teilen die Verantwortlichen weiter mit. Eines der Ziele von My Leukerbad sei es, dem Gast alles aus einer Hand anzubieten. Dazu gehöre, dass die einzelnen Verkaufspunkte zum Gäste-Servicecenter zusammengeschlossen würden.

Parallelen zwischen Spitzensport und My Leukerbad

Referent am My Leukerbad Abend war Patrick Flaction. Er ist unter anderem Konditionstrainer von Lara Gut und arbeitet mit ihr, seit sie 15 Jahre alt ist. Er zeigte auf, wie Erfolg im Sport geplant werden kann. Ein erfolgreicher Sportler brauche eine erfolgreiche Strategie. Entsprechend brauche auch eine Destination eine erfolgreiche Strategie.

Inputs aus Leukerbad und Umgebung

Im Anschluss an den Vortrag kamen die rund 150 Anwesenden zum Zuge. Dabei habe sich gezeigt, dass

die Destination Leukerbad von der Unterstützung der Bevölkerung profitiere, halten die Organisatoren fest. In der angeregten, positiven Diskussion, kam demnach stark hervor, dass das Thermalwasser im Zentrum der Strategie zu stehen hat. Das Thermalwasser werde durch das weitere Freizeitangebot von Leukerbad, Albinen, Inden und

Varen ergänzt.

31. Oktober 2018, 20:16

