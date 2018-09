Starke Oberwalliser Unia-Delegation an Frauendemo

Wirtschaft | Demonstration in Bern für Lohngleichheit

Ein Zeichen setzen. Gegen 20'000 Menschen haben am Samstag in Bern für Lohngleichheit und gegen Diskriminierung demonstriert, darunter waren auch 200 Teilnehmer aus dem Wallis. Foto: zvg

20‘000 Frauen und solidarische Männer demonstrierten am letzten Samstag in Bern für Lohngleichheit und gegen Diskriminierung. Darunter gut 200 Demonstrierende aus dem Wallis, eingeladen von der Gewerkschaft Unia.

Die eindrückliche Demonstration in Bern habe deutlich gemacht, dass immer mehr Menschen genug davon hätten, dass der Verfassungsauftrag der Lohngleichheit seit 37 Jahren mit Füssen getreten werde und Sexismus noch immer an der Tagesordnung sei, schreibt die Oberwalliser Unia-Sektion in einer Mitteilung.

Die Hauptforderung an den Nationalrat war demnach klar und deutlich: griffige Massnahmen für Lohngleichheit. Dabei gehe es nicht ohne obligatorische Lohnanalysen für alle Unternehmen, die sofortige Anpassung diskriminierender Frauenlöhne und hohe Bussen, sollte ein Betrieb das geltende Gesetz missachten, fordert die Sektion.

Der bürgerlich dominierte Nationalrat habe dieses starke Zeichen ignoriert und die bereits zahnlose Revisionsvorlage des Gleichstellungsgesetzes noch weiter verwässert, schreibt die Gewerkschaft. Das Resultat sei ein Alibigesetz, mit dem sich die lange geforderte Lohngleichheit nicht umsetzen lasse.

26. September 2018

