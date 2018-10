Lokal bis zu 60 mm Niederschlag gemessen

Seit Montagmorgen ist es auf den Gebirgskämmen der Walliser Alpen und insbesondere im Oberwallis zu starken Niederschlägen gekommen. Lokal wurden bis zu 60 mm gemessen. Zurzeit sind keine grösseren Vorfälle zu vermelden. Es kam lediglich zu kleinen, lokalen Steinschlägen.

Wie es auch von Seiten des Gemeindeführungsstabes Visp heisst, ist die Situation in den neuralgischen Gebieten im Eyholzer Chy, in den Sewjinen und beim Katzenhaus weiterhin stabil. Die Rückhaltebecken im Gebiet von Eyholz sind zurzeit noch leer. In den kommenden Stunden sei keine Verschlechterung der Situation zu erwarten. Trotzdem werden empfohlen, sich möglichst in Gebäuden aufzuhalten.

Es wird noch bis Dienstagmorgen mit starken Niederschlägen gerechnet. In gewissen Regionen werden in der Nacht von Montag auf Dienstag 70 bis 80 mm erwartet. Die am stärksten betroffenen Regionen sind das Aletschgebiet, Binntal, Brig – nördliches Simplongebiet, Oberes Mattertal, Oberes Saastal, Obergoms, Vispertal – Nanztal, südliches Simplongebiet, Arolla, Haut Val de Bagnes, Lötschental – Naters, Turtmanntal, Val d’Entremont und Val Ferret.

Die Wetterlage bleibt aussergewöhnlich und kann Murgänge, Felsstürze und Flussüberläufe zur Folge haben. Die Simplonpassstrasse und die Saastalstrasse (ab Stalden) bleiben bis auf weiteres geschlossen.

pd/map

29. Oktober 2018, 18:39

