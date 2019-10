Quecksilbersanierungen im Rarner Quartier Turtig West gehen voran

Zurzeit sind im Quartier Turtig West in Raron die Quecksilbersanierungen in Gang. Die Arbeiten verlaufen planmässig. Deren Abschluss ist im Herbst 2020 vorgesehen.

Nach den Pilotsanierungen in Visp und Raron läuft seit 2017 die Sanierung der Siedlungsgebiete in Visp und Raron. Gemäss Mitteilung der Lonza AG Visp werden momentan die Sanierungen von zwölf Parzellen im Quartier Turtig West in Raron durchgeführt. Dies umfasst alle sanierungsbedürftigen Standorte, welche sich westlich des Basperkanals befinden. Ebenfalls im Sanierungsprogramm aufgenommen wurden auf der rechten Seite des Rottens der Tennisplatz und eine Parzelle in dessen Umgebung sowie eine weitere Parzelle im Dorf Raron. Der Abschluss der Arbeiten in diesem Quartier inklusiv Instandstellung ist im Herbst 2020 geplant.

Während dieser Zeit werden in den betroffenen Parzellen der belastete Boden und Untergrund abgetragen und durch neues Material ersetzt. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werden die Parzellen wieder instand gestellt und begrünt. Soweit möglich und zulässig werden dabei auch Wünsche der Grundeigentümer mitberücksichtigt.

Im Gebiet Visp Süd wurden derweil die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Zudem wurden die sanierten Flächen, mit Ausnahme einer Parzelle, wieder instand gestellt. Als nächste Etappe werden die Sanierungen im Quartier Visp West erfolgen.

wh

16. Oktober 2019, 09:26

Artikel teilen