Visp: Lonza und Sozialpartner einigen sich bezüglich Lohnrevision

Die Lonza AG und ihre Sozialpartner Unia und Syna haben sich punkto Lohnanpassungen für Mitarbeitende im Kollektivarbeitsvertrag geeinigt. Die Änderungen treten per 1. April in Kraft.

Die Lonza AG und ihre Vertragsgewerkschaften Syna und Unia haben sich bezüglich der Lohnrevision für Mitarbeitende im Kollektivarbeitsvertrag KAV auf ein Ergebnis geeinigt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Lohnrevision 2020 enthält folgende Elemente: Im Sinne einer generellen Lohnerhöhung erhalten die KAV-Mitarbeitenden 30 Franken pro Monat - inklusiv 13. Monatslohn. Zusätzlich stellt Lonza 0,6 Prozent der Lohnsumme für individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung.

Dem Kollektivarbeitsvertrag der Lonza AG gehören rund 1200 Mitarbeitende an, die vorwiegend in den Werkstätten und Produktionsbetrieben arbeiten. Rund ein Drittel ist in der Tagesarbeit beschäftigt, die restlichen Mitarbeitenden nach verschiedenen Schichtplänen. Die Lohnanpassungen treten per 1. April in Kraft.

24. Februar 2020, 10:02

