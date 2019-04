Lonza Arena in neuem Kleid

Die Lonza Arena beim Osteingang von Visp soll am 6. September 2019 eröffnet werden. Foto: Walliser Bote

Ab morgen Dienstag wird die Visper Lonza Arena in einem neuen Erscheinungsbild zu sehen sein, da das Gerüst allmählich «entkleidet» wird. In der kommenden Woche sollen am Bauwerk Fassadenverkleidungen angebracht und anschliessend nach und nach Umgebungsarbeiten durchgeführt werden.

Der Baufortschritt bei der neuen Eis- und Eventhallte «Lonza Arena» in Visp gehen gemäss Mitteilung der Gemeinde Visp programmgemäss voran. Die offizielle Einweihungsfeier wurde auf den Freitag, 6. September 2019 festgelegt.

Am darauffolgenden Samstag und Sonntag wird die Bevölkerung in Rahmen der «Tage der offenen Türen» das Innenleben der Halle besichtigen können.

Parallel zur Eröffnungsfeier der «Lonza Arena» wird am Freitag- und Samstagabend die Abschiedsparty in der der Litternahalle stattfinden, welche von der Gemeinde zusammen mit den Visper Vereinen organisiert wird.

Das genaue Programm dieser Eröffnungs- und Abschiedsfeierlichkeiten werden wir noch bekannt gegeben.

pd / pan

08. April 2019, 10:06

