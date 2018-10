Elmar Furrer zum ersten Geschäftsführer ernannt

Der Verwaltungsrat der Lonza Arena AG hat den Visper CSP-Gemeinderat Elmar Furrer (51) zum ersten Geschäftsführer der Lonza-Arena in Visp ernannt. Dies gab Verwaltungsratspräsident Daniel Bellwald am Mittwoch an einer Medienorientierung bekannt.

Elmar Furrer wechselt somit vom Vorstand der im Juni gegründeten Lonza Arena AG in die Geschäftsleitung, die er am 1. Februar 2019 in Vollzeit antreten wird. Für die neue Funktion wird Furrer seine Arbeitsstelle in der Logistik in der Lonza und sein Mandat als Visper Gemeinderat aufgeben. Die Aufgaben der Geschäftsleitung von Vispexpo, die bisher Bea Zenhäusern inne hatte, werden künftig auch von Furrer übernommen, der sich somit in seiner Funktion auch um die Vermarktung, Belegung sowie die Durchführung von Anlässen in der Lonza-Arena kümmern wird. Der Visper Gemeinderat präsidiert zurzeit in einem 20-Prozent-Pensum die für die Litternahalle zuständige Genossenschaft Regionale Mehrzweckhalle Visp (GRM), die nächsten Sommer aufgelöst wird. Diese bisherige Tätigkeit Furrers für die Litternahalle sei mit ein Grund gewesen, weshalb seine Bewerbung sich schliesslich durchgesetzt hat, so Bellwald weiter.

tma

17. Oktober 2018, 10:57

