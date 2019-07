Luzern-Walliser nun fast zu Hause

Seit dem letzten Sonntag sind sie unterwegs, morgen (Samstag)Abend werden sie die rund 150 Kilometer geschafft haben: zehn Absolventen der Hochschule Luzern haben wie jedes Jahr den Weg von Luzern ins Wallis unter die Füsse genommen.

Begleitet werden die Abschlussjahrgänge der Fachrichtungen Technik und Architektur sowie Informatik traditionsgemäss von einem Maultier. Und ebenfalls althergebrachter Art und Weise folgend, begannen die zehn Wandervögel ihre Reise im alten Säumergewand – mit Knickerbockerhosen, altem Hemd und Stock.

Nachdem sie zunächst den Anstieg auf den Grimselpass geschafft und nun das Goms talauswärts durchquert haben, sind die Walliser Studenten am Freitagabend in Brig eingetroffen. Nach einer erfrischenden Abkühlung im Schwimmbad steht nun noch eine Übernachtung in der Zivilschutzanlage an, bevor morgen Samstag die finale Etappe nach Raron ansteht. Dort erwartet die Gruppe alsdann ein wohlverdientes Abschlussfest.

Mehr zur traditionellen Wanderung des Walliser Abschlussjahrgangs der Hochschule Luzern lesen Sie im WB vom Samstag, 20. Juli.

pac

19. Juli 2019, 19:45

