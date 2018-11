Sich im Verkehr sichtbar machen

An diesem Donnerstag findet die 12. Ausgabe des «Nationalen Tages des Lichts» statt. Die Kampagne verfolgt den Zweck, Fussgänger, Velo- und Motorradfahrer besonders in der Dämmerung und bei Nacht im Verkehr besser sichtbar zu machen. Die Kantonspolizei und die Polizeikorps der Gemeinden werden gemeinsam im ganzen Kanton Präventivmassnahmen durchführen, besonders in der Nähe von Sportplätzen und bei Bahnhöfen.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, werden jedes Jahr Menschen verletzt oder verlieren ihr Leben, weil sie nicht rechtzeitig gesehen wurden. Um die Verkehrsteilnehmer auf die besonders in der Dämmerung oder in der Nacht bestehende Gefahr aufmerksam zu machen, führen die Kantonspolizei und die Polizeikorps der Gemeinden am kommenden Donnerstag gemeinsam im ganzen Kanton Präventivmassnahmen in der Nähe von Sportplätzen und bei Bahnhöfen durch.

Dabei verteilen die Agenten vor allem an Fussgänger und Radfahrer Sticker-Armbänder, Badges und Reflektoren. Diese Aktion richte sich aber auch an unsere älteren Mitmenschen, um sie auf die Bedeutung der Sichtbarkeit hin zu sensibilisieren, hält die Kantonspolizei fest. Die Sichtbarkeit könne ein rechtzeitiges Bremsmanöver ermöglichen, womit Unfälle verhindert werden könnten.

12. November 2018, 09:47

