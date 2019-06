«Ihr habt einen ersten Zenit erreicht»

146 Maturanden haben in diesem Jahr die gymnasiale Matura erfolgreich hinter sich gebracht. Dazu verlassen das Kollegium Spiritus Sanctus 13 Absolventen der Passerelle Dubs.

«Beginne nie aufzuhören und höre nie auf anzufangen», richtete Gerhard Schmidt, Rektor des Kollegiums Spiritus Sanctus, das Wort an die Anwesenden der diesjährigen Maturafeier in der Simplonhalle in Brig. Mit der bestandenen Matura hätten sie womöglich einen ersten Zenit erreicht, auf den noch viele weitere folgen sollen, so Schmidt weiter. Dafür dürften sie aber nicht stehen bleiben. «Chancen für die Zukunft erhaltet ihr nur, wenn ihr kompetitiv bleibt, sei es in der Wirtschaft, im Sport, im Tourismus und insbesondere in der Bildung», gab Schmidt den erfolgreichen Absolventen mit auf den Weg.

In diesem Jahr schlossen am Kollegium Spiritus Sanctus 146 Maturanden erfolgreich ihre gymnasiale Matura ab – darunter 79 Frauen und 67 Männer. Mit 18 Maturanden sind heuer aber auch so viele wie noch nie durchgefallen. Spezielle Gründe könne er für diese hohe Zahl nicht ausmachen, äussert sich Schmidt auf Nachfrage. Es handele sich dabei um einen bedauerlichen Ausreisser nach oben.

Auch die 13 erfolgreichen Absolventen der «Passerelle Dubs» konnten in der Simplonhalle ihre Diplome in Empfang nehmen. Damit hätten 61,9 Prozent der anfänglich Eingeschriebenen die Ergänzungsprüfungen erfolgreich gemeistert.

21. Juni 2019, 20:06

