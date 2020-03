Label «Kultur inklusiv» für Mediathek

Am 14. März, dem Tag der Bibliotheken, erhält die Mediathek Wallis-Brig als erste Westschweizer Bibliothek das Label «Kultur inklusiv».

Seit Ende 2018 ist das Label «Kultur inklusiv», das zunächst in der Deutschschweiz startete, auch in der Romandie präsent. Das Label wird an Kulturinstitutionen vergeben, die sich nachhaltig für eine ganzheitliche Inklusion von Menschen mit und ohne Behinderungen in das kulturelle Leben engagieren. Ziele des Labels und seiner Träger sind der möglichst hindernisfreie Zugang zu Kulturangeboten, die Ermöglichung von kultureller Teilhabe für alle Interessierten, die Förderung einer offenen Haltung und des Meinungsaustausches sowie die Schärfung des Bewusstseins für den Nutzen der Inklusion für die Gesellschaft.

In diesem Bereich nimmt die Mediathek Wallis-Brig eine Vorreiterrolle ein. Im Mai eröffnete sie in ihren Räumlichkeiten das «café weri». Geführt wird das Café von der Stiftung Atelier Manus in Brig, welche die berufliche und soziale Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen fördert.

Damit kommt gemäss Mitteilung ein dauerhaftes und wichtiges Anliegen der Mediathek Wallis-Brig zum Ausdruck: Unterschiede wahrnehmen und auf sie eingehen, sei es bei Menschen mit Hör- oder Sehbehinderungen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen, Mobilitätsbehinderungen oder Beeinträchtigungen durch das Alter. Mit dem Label «Kultur inklusiv» verpflichtet sich die Mediathek Wallis-Brig, dass alle Kunden mit oder ohne Behinderung barrierefreien Zugang zu den Räumlichkeiten sowie zum gesamten kulturellen Angebot haben. Die offizielle Vergabe des Labels findet am Samstag, 14. März, um 11 Uhr im «café weri» statt.

ip

06. März 2020, 10:51

