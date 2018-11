Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im Wallis

4429 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote im Wallis beträgt per Ende Oktober 2,5 Prozent. Die Quote stieg damit gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte. Foto: 1815.ch

Ende Oktober waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 4429 Arbeitslose angemeldet, also 269 mehr als Ende September 2018. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 2.5 Prozent. Diese Zunahme beruht gemäss Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit beruht in erster Linie auf saisonalen Faktoren.

Im Vergleich zum Vormonat sei die Arbeitslosigkeit zwar im ganzen Kanton gestiegen, aber je nach Gewicht der entsprechenden Wirtschaftszweige in allen drei Regionen unterschiedlich, hält die Dienststelle fest. Während im Oberwallis der Anstieg der Arbeitslosigkeit in erster Linie auf die Berufe des Gastgewerbes entfalle, seien im Mittel- und Unterwallis hauptsächlich die Berufe der Landwirtschaft und des Baugewerbes betroffen.

Per Ende Oktober betrug die Arbeitslosenquote im Oberwallis 1,1 Prozent, im Mittelwallis 3,1 Prozent und im Unterwallis 3,0 Prozent.

Die Schweizer Arbeitslosigkeit bleibt auf sehr tiefem Niveau. Die entsprechende Quote lag im Oktober bei 2,4 Prozent und verharrte damit den sechsten Monat in Folge auf dem Zehnjahrestief.

pd/msu

08. November 2018, 08:38

