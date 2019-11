Die WB-Redaktion und das ganze Team von mengis media wird besonders motiviert in die neue Woche starten. Nach diesem denkwürdigen Wochenende in der Pomona bleibt uns nur noch eins: Allen, die gekommen sind, Danke zu sagen.

Am Wochenende haben wir die Türen in der Pomona geöffnet. Es wurde ein veritabler Ansturm. Bereits am Samstag. Damit haben wir noch gerechnet, oder zumindest darauf gehofft. Dass selbst am Sonntag bei richtigem Hudelwetter (wobei Schnee im November für das Oberwallis natürlich Gold wert ist!) so viele Oberwalliserinnen und Oberwalliser in die Pomona strömten, hat uns dann doch überrascht – und riesig gefreut.

Zu sehen gabs natürlich viel: Den modernen Neubau aus dem Jahr 2016, wo die Zeitungsredaktionen des «Walliser Boten» und der «RhoneZeitung» arbeiten. Die Druckerei, wo nach der Fusion von drei Oberwalliser Druckereien topmoderne Maschinen im Einsatz stehen. Oder das neue Radiostudio im Gebäude der alten WB-Druckmaschine. Ein Bijou, grosszügig konzipiert und auf dem neusten Stand. Einige Tausend Leserinnen und Hörer nutzten die Gelegenheit, um uns beim Drucken, beim Zeitungsmachen oder den Kolleginnen und Kollegen vom Radio zuzuschauen und zuzuhören.

Das zeigt uns, dass wir Menschen bewegen und begeistern können. Das gibt dem Verleger die Gewissheit, dass sich sein unternehmerisches Risiko doch lohnen könnte. Uns Mitarbeitenden ist das Pomona Fäscht Motivation, es in Zukunft noch besser zu machen. Auch wenn wir an diesem Wochenende schon viel Lob und Anerkennung erhielten. Das Wichtigste: Es gab viele schöne Begegnungen, bereichernde Gespräche, anregende Diskussionen und gute Ideen.

Merci!

Herold Bieler

18. November 2019, 05:45

