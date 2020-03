Messe wird via Youtube übertragen

In den grösseren Pfarreien im Oberwallis finden die Eucharistiefeiern momentan ohne Kirchgänger statt. Brig und Visp zeigen die Messen auf den Sozialen Medien.

Bereits seit vielen Jahren wird die Messe am Sonntagvormittag aus der Pfarrkirche in Visp via rrotv übertragen. In Zeiten des Coronavirus und der Massnahmen von Bund und Kanton steigt nun auch die Pfarrei Brig auf den Zug auf. Am Sonntagabend wird die Messe von 18.30 Uhr via Youtube übertragen.

15. März 2020, 17:40

