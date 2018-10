MGBahn vergibt 35-Millionen-Auftrag an SBB

Gemäss Mitteilung der beiden Bahnunternehmen setzte sich die SBB-Offerte im offenen Ausschreibungsverfahren gegen mehrere Wettbewerber durch. Die Verträge wurden im Oktober unterzeichnet. Die Erneuerung der Lokomotiven stelle deren Betrieb und Einsatz beim Glacier-Express, dem Autoverlad, im Güterverkehr und bei Infrastrukturarbeiten für die nächsten 25 Jahre sicher, wird Fernando Lehner, Unternehmensleiter der MGBahn zitiert. Thomas Brandt, Leiter SBB Operating, zeigte sich über den Auftragszuschlag erfreut. Dass sich die SBB in der Ausschreibung durchsetzen konnte, unterstreiche die Wettbewerbsfähigkeit des Kompetenzzentrums für Reparaturen und Revisionen in Bellinzona.



Die erste Lokomotive der MGBahn ist bereits Anfang Oktober per Tieflader von Brig nach Bellinzona transportiert worden und wird dort nun runderneuert. Die weiteren Fahrzeuge folgen schrittweise. Bis Ende 2022 soll die Revision aller neun Lokomotiven abgeschlossen sein. Danach folgt der Umbau der drei Steuerwagen. Der Auftrag umfasst ein Investitionsvolumen von 35.4 Millionen Schweizer Franken.