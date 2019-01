Migros-Lernende sollen Laden selber schmeissen

Wirtschaft | Dreiwöchiges Projekt für zukünftige Führungskräfte auch in Naters

Während fast drei Wochen werden 37 Lernende der Migros Wallis die Supermärkte in Sitten Nord und Naters selber führen. Es ist das vierte Mal, dass die Migros Wallis dieses Projekt durchführt.

Von heute Montag bis am kommenden neunten Februar werden 37 Lernende (zweites und drittes Lehrjahr) der Migros Wallis die Supermärkte in Sitten Nord und Naters selber führen. Auf sich allein gestellt sind die jungen Personen jedoch nicht. Während des dreiwöchigen Projekts erhalten sie eine qualifizierte Betreuung.

Im Oberwallis sind es insgesamt 17 junge Personen. Wie der Grossverteiler in einer Mitteilung schreibt, entspricht dies sämtlichen Lernenden des 2. und 3. Lehrjahrs des deutschsprachigen Kantonsteils. Da die französischsprachigen Lernenden bei der Genossenschaft zahlreicher vertreten seien, habe man sich im Unterwallis auf freiwilliger Basis einschreiben können, um am Auswahlverfahren teilzunehmen.

Ähnliche Projekte führte die Migros Wallis bereits 2014 in Sitten, 2015 in Naters und vor zwei Jahren in beiden Städten durch.

pd/msu

21. Januar 2019, 15:06

