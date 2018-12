Minus 20 Grad in Ulrichen

Kalt. In Ulrichen fiel das Thermometer in der Nacht auf Mittwoch auf unter minus 20 Grad. Foto: zvg

In der Nacht auf Mittwoch sank das Quecksilber in Ulrichen gemäss Meteo News auf unter minus 20 Grad. Kälter war es in der diesjährigen Wintersaison noch nie.

Die vergangene Nacht war oft klar, der Wind schlief ein. Dadurch konnte die Wärme effektiv abgestrahlt werden und die Temperaturen so richtig in den Keller rasseln. Das Resultat ist gemäss Meteo News der bislang kälteste Morgen der noch jungen Wintersaison.

In La Brévine, Andermatt und Ulrichen sank das Quecksilber auf unter minus 20 Grad, in Samedan und am Ofenpass waren es sogar um minus 25 Grad. Noch bedeutend kälter wurde es aber auf der Glattalp mit sibirischen minus 36,5 Grad.

pd/msu

12. Dezember 2018, 08:18

Artikel teilen