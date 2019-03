Gartenjahr – so gelingt die Anzucht von Setzlingen

Der Frühlingsanfang gibt den Startschuss in die Gartensaison und markiert gleichzeitig den idealen Zeitpunkt, um Gemüse- oder Blumensorten vorzuziehen. Wie die Anzucht gelingt, weiss Johann Lehner, Leiter der Gärtnerei St. Josef in Susten.

Artikel zum Thema Gartenjahr – Zeit für den Winterschnitt

«Ab Mitte März», so Johann Lehner, «können verschiedene Blumen und Gemüse, die später ins Freie umgesetzt werden, herangezogen werden.» Allerdings seien nicht alle Pflanzensorten für die Anzucht in den eigenen vier Wänden geeignet, gibt Lehner zu bedenken. «Die Aussaat einiger Pflanzenarten stellt hohe Ansprüche an die Umgebung, was wiederum Praxiserfahrung und grosses Engagement seitens des Gärtners voraussetzt.»

Um Misserfolge zu vermeiden rät Lehner deshalb, heiklere Pflanzen als Setzlinge in einer Gärtnerei zu beziehen. Wer «Vorkultur-Laie» ist, greift zuerst am besten zu Saatgut für Salat. «Salat lässt sich einfach kultivieren und kann während einer Saison auch in einem Balkonkasten immer wieder neu angebaut werden.» Unkompliziert sei auch die Anzucht von Tomaten, Kürbis und Zucchetti sowie von Sonnenblumen oder Tagetes.

Der Profi empfiehlt Gärtner-Neulingen jedoch, sich beim Vorziehen am Anfang auf ein paar wenige Pflanzen zu beschränken. «Sodass die Enttäuschung und der Aufwand nicht allzu gross sind, falls es beim ersten Mal noch nicht richtig klappen sollte.» Und wann dürfen die Setzlinge ins Freie gepflanzt werden? «Alle südländischen Gemüse und empfindliche Sommerblumen erst nach den Eisheiligen. Nach Mitte Mai sind im Talgrund in der Regel keine Fröste mehr zu erwarten.»

pan

25. März 2019, 08:31

Artikel teilen