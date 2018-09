Mit Humor und Herz über die Sprachbarriere

Derzeit weilt eine Gruppe Kinder aus der Umgebung von Tschernobyl für einen Erholungsaufenthalt im Oberwallis. Am vergangenen Freitag stand eine «Clownvisite» auf dem Programm. Dies dank einer Spende durch die Gruppe Börse Agarn.

Jedes Jahr organisiert der Verein «Hoffnung für Kinder aus Tschernobyl Wallis» für Jugendliche aus der Umgebung von Tschernobyl einen Erholungsaufenthalt im Wallis. Heuer seien 15 Kinder vom 3. bis 24. September zu Gast, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Ausserhalb der verstrahlten Gebiete sollen sie hier ihre Abwehrkräfte stärken können.

Während des Aufenhalts leben die Kinder bei Gasteltern. Morgens werden sie von einer weissrussischen Lehrerin in Brig-Glis unterrichtet, nachmittags stehen verschiedene Aktivitäten an der frischen Luft auf dem Programm.

Dank der Spende der Gruppe Börse Agarn fand am vergangenen Freitag für die Kinder und ihre Begleitperson eine Clowvisite in Glis statt. «Kinder und Clowns verstehen sich einfach sofort und über jede Sprachbarriere hinweg», lässt sich Rosmarie Bumann Broger, Präsidentin des Vereins «Hoffnung für Kinder aus Tschernobyl Wallis», in der Mitteilung zitieren.

pd/msu

17. September 2018, 16:01

