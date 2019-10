Bestes Jahresergebnis seit Bestehen der Bahnen

Die Verantwortlichen der Moosalp Bergbahnen blickten an der Generalversammlung vom Freitag auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Foto: zvg

Am Freitag ist im Gemeindesaal von Bürchen die 51. ordentliche Generalversammlung der Moosalp Bergbahnen AG über die Bühne gegangen. Dabei konnten die Verantwortlichen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Die Saison 2018/19 bleibt in der Moosalpregion in guter Erinnerung. Trotz wetterbedingt acht Betriebstagen weniger konnte der Nettoertrag um 1,5 Prozent auf rund 1,43 Millionen Franken gesteigert werden. Der Cashflow stieg um fast 16 Prozent auf 270 000 Franken.

Auch wenn das Geschäftsjahr mit einem Unternehmensverlust von knapp 50 000 Franken schliesst, darf man mit dem Geschäftsverlauf zufrieden sein. Immerhin ist dies das beste Jahresergebnis seit der Gründung der Moosalp Bergbahnen AG. Auch das Fremdkapital konnte wiederum um rund 140 000 Franken abgebaut werden.

Die Ersteintritte (Skierdays) gingen aufgrund weniger Betriebstage zahlenmässig zwar um 846 Tage (-1,3 Prozent) zurück, wenn man diese aber auf die Betriebstage rechnet, konnte ein Anstieg um 7,2% verzeichnet werden.

Steven Lugard trat nach 13 Jahren aus dem Verwaltungsrat aus. Er wurde 2006 in den Verwaltungsrat gewählt und stand diesem interimistisch in der Saison 2017/2018 gar als Präsident vor.

Die Verantwortlichen informierten ebenfalls über die bevorstehende Saison und den laufenden Saisonabo-Vorverkauf. Dieser läuft noch bis Ende November. Wer das Saisonabo bereits im Oktober kauft, kann unter anderem einen Trainingstag mit Olympiasieger und Weltmeister Ramon Zenhäusern gewinnen. Die Wintersaison in der Moosalpregion startet am 21. Dezember 2019 und dauert bis am 22. März 2020.

