Farbenfrohe und zauberhafte Märchenwelt

Tanztheater | «Move» feiert mit «Disney's unendliche Geschichte – Where dreams come true» Premiere

Impressionen von der Premiere des Tanztheaters «Disney's unendliche Geschichte – Where dreams come true» Foto: Walliser Bote

Tanz, Gesang und Schauspiel – die Schülerinnen und Schüler von «Move – im bunten Haus für Tanz und Gesang» zeigten am Samstagabend ihr Können auf der Bühne des Visper La Poste. Sie begeisterten das Publikum und ernteten viel Applaus.

Kleine Ballerinas in blinkenden Tüllröcken, Schneewittchen zeigt einen Breakdance und kleine und grosse Löwen tänzeln um Tarzan – die Schüler der Tanzschule «Move» waren die Protagonisten einer farbenfrohen und zauberhaften Märchenwelt. Die Schüler standen im Mittelpunkt, die Leiterinnen und Leiter der Tanzschule waren nur auf Videoaufnahmen und als Statisten auf der Bühne zu sehen. Für die Musik war die Alex Rüedi Big Band verantwortlich.

Für das Stück steckte Drehbuchautorin und Regisseurin Caroline Minnig die Figuren aus der Disneywelt in Michael Endes «Unendliche Geschichte». Alle 400 Schüler an einem Abend auf die Bühne zu bringen war unmöglich, deshalb wird das Stück mit zwei Besetzungen jeweils an zwei Vorstellungen gezeigt.

02. Juni 2019, 10:35

