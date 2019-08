Neuer CEO bei der My Leukerbad AG

Bei der 2017 gegründeten My Leukerbad AG übergibt der aktuelle CEO Jean-Pierre Rey die Führung per 1. November an Urs Zurbriggen.

Mit der Gründung der Betriebsorganisation My Leukerbad AG im Juni 2017 hat Jean-Pierre Rey die Gesamtführung der sechs wichtigsten Leistungsträger in Leukerbad übernommen. Rey, für den das Amt als CEO eine Übergangslösung war, ist mit der Entwicklung der Unternehmung zufrieden. Das würden der reibungslose Betrieb der einzelnen Bereiche Berg, Bad und Sport sowie die positiven Zahlen bestätigen, heisst es in einer Mitteilung der My Leukerbad AG.

Nachdem das Fundament mit der Sanierung der Torrent-Bahnen AG und der Gründung der Betriebsorganisation My Leukerbad AG nun gelegt sei, habe sich Rey entschieden, die operative Führung nach drei Jahren abzugeben. Diese wird am 1. November von Urs Zurbriggen, ehemaliger CEO der Saastal Bergbahnen AG, übernommen. Jean-Pierre Rey wird die Stabsübergabe begleiten und danach Aufgaben innerhalb der Organisation im Bereich Finanzen und dem öffentlichen Verkehr übernehmen.

Mehr zur Stabsübergabe bei der My Leukerbad AG lesen Sie in der Dienstagsausgabe des «Walliser Boten».

