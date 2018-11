Kanton Wallis unterstützt Reparaturwettbewerb

Die Schweizer Onlineplattform Reparaturführer.ch organisiert zum zweiten Mal einen Reparaturwettbewerb, der sich sowohl an Bastler als auch an professionelle Reparaturbetriebe richtet. Das Ziel: Gegenstände reparieren statt wegwerfen. Auch der Kanton Wallis beteiligt sich an der Aktion.

Unter dem Motto «Reparieren statt wegwerfen» wolle der Verein der Plattform Reparaturführer.ch das Reparieren von defekten Gegenständen wieder attraktiver machen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Denn mit einer fachgerechten Reparatur werde die Lebensdauer vieler Produkte verlängert. Dies vermindere die Abfallmenge und spare Ressourcen bei der Neuproduktion.

Mit dem nun gestarteten Wettbewerb, an dem sich auch der Kanton Wallis beteiligt, soll einerseits das Bewusstsein für die Thematik gestärkt, andererseits aber auch der Spass und der Ehrgeiz an der eigenen Kreativität und am eigenen Mitwirken gefördert werden.

So funktioniert der Online-Wettbewerb

Ab sofort und bis 25. November können gemäss Mitteilung auf www.reparaturführer.ch Fotos von gelungenen Reparaturen oder Upcyclingprojekten hochgeladen werden. Anschliessend läuft vom 26. November bis am 16. Dezember 2018 das öffentliche Online-Voting. Parallel dazu bewertet eine Jury die erfolgreichste Reparatur oder das beste Upcycling. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern der Reparaturführer- Kooperationspartner zusammen. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise im Wert von 50 bis 300 Franken.

pd/msu

12. November 2018, 14:44

