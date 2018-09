Verunglückter Bergsteiger am Nadelhorn war Deutscher

Am vergangenen Sonntag hat am Nadelhorn ein Bergsteiger sein Leben verloren. Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilt, handelte es sich um einen 27-jährigen Deutschen.

Der Unfall hat sich am vergangenen Sonntagnachmittag ereignet. Zwei Bergsteiger befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Aufstieg über den «Ost Nord-Ost Grat» aufs Nadelhorn. Auf einer Höhe von 4200 Metern über Meer brach ein Schneefragment ab und riss einen der beiden Alpinisten einige hundert Meter in die Tiefe.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot auf dem Hohbalmgleschter bergen.

Wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte, handelt es beim Verunfallten um einen 27-jährigen Deutschen.

28. September 2018, 14:49

