Nantermod neuer WGV-Präsident

Der dreijährliche Kongress des Walliser Gewerbeverbandes drehte sich vor allem um die Frage, wer das Erbe von Präsident Jean-René Fournier antritt. Nationalrat Philippe Nantermod wird den WGV während den nächsten drei Jahren führen.

Nach neun Jahren – oder drei Amtszeiten – muss CVP-Ständerat Jean-René Fournier das Präsidium des Walliser Gewerbeverbandes (WGV) abgeben – so wollen es die Statuten. «Ich erachte diese maximale Amtsdauer als am besten geeignet», sagt der abtretende Präsident, «9 Jahre mögen wie eine kurze Zeit erscheinen. Sie ist aber nicht so kurz, wenn man all die Ereignisse berücksichtigt, die unser Wirtschaftsleben in diesen Jahren geprägt haben», so Fournier weiter.

Das Präsidium des WGV wird per sofort Philippe Nantermod übernehmen, der am heutigen Kongress einstimmig gewählt wurde. Für die Überbrückung der Übergangsphase wird er mit dem abtretenden Präsidenten zusammenarbeiten. «Ich fühle mich sehr geehrt», so Nantermod. Die Stärke des Volkes messe sich am Wohl der Schwachen, sagte er und berief sich dabei auf die Bundesverfassung. Dies sei auf die Wirtschaft übertragen auch sein Ansatz: «Man muss zum Wohle der kleinsten unter uns schauen: auf die KMU». Als erste Amtshandlung möchte er sich der Steuervorlage und AHV-Finanzierung (SV17 / STAF) annehmen. Fournier wird mindestens drei Jahre im Amt sein – und hat in dieser Zeit viel vor: «Es ist mein Ziel, so nahe wie möglich an unseren Mitgliedern zu sein, ihre Sorgen Ernst zu nehmen und im politischen Bereich zu intervenieren, um ihre Situation zu verteidigen», so Nantermod.

25. Oktober 2018, 19:36

