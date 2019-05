Naters nimmt neues Kurtaxenreglement an

Naters | Die Kurtaxe in Naters wird von 2.50 auf 4.50 auf angehoben und für Zweitwohnungsbesitzer pauschalisiert. Das entsprechende Reglement wurde von der Urversammlung deutlich angenommen.

Gemeindepräsident Franz Ruppen hatte sich auf eine längere Urversammlung eingestellt, doch nach einigen kritischen Anmerkungen und ein paar Verständnisfragen verabschiedeten die anwesenden Stimmbürger das entsprechende Kurtaxenreglement mit deutlichem Mehr (200 Ja- gegenüber 54 Nein-Stimmen, bei 28 Enthaltungen).

Die Anpassung des Reglements hatte in den vergangenen Monaten für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Aufgrund eines Missverständnisses stand kurzzeitig gar die Gründung einer zweiten Interessenvertretung auf Seiten der Zweitwohnungsbesitzer im Raum. Dazu wurde das zwischenzeitliche Vorhaben der Gemeinde, die Kurtaxe für Gruppenreisende ganz im Sinne der Hotellerie bei 2,50 Franken zu belassen, vom Kanton durchkreuzt. «Das klare Ergebnis hat und überrascht, aber auch gefreut», äussert sich Gemeindepräsident Franz Ruppen nach der Urversammlung gegenüber dem WB.

Des weiteren nahm die Urversammlung die Teiländerung des Zonennutzungsplanes beim Fussballplatz in Mund an. Damit kann das Spielfeld an die heutigen Sicherheitsvorschriften angepasst werden. Ebenfalls einstimmig angenommen wurde eine notwendige Umzogung mit Blick auf das Projekt «Zentrum rund ums Alter».

22. Mai 2019, 21:42

