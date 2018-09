Naters feiert seine 1000 Jahre

Hunger und Durst können an zahlreichen Bars und Kantinen gestillt werden. Foto: Walliser Bote

Die Sterntaler sorgten am Samstagnachmittag für gute Stimmung im alten Dorf. Foto: Walliser Bote

Die Band Klischée heizte dem Publikum am Freitagabend mächtig ein. Foto: zvg

Zum Abschluss seines Jubiläumsjahrs legte sich Naters nochmals mächtig ins Zeug. Sowohl am Freitag wie auch am Samstag feiert die Gemeinde ihr nun vierstelliges Alter mit einem grossen Fest im alten Dorfteil. Am Sonntag finden die Feierlichkeiten mit der traditionellen St.Merez-Feier ihr Ende.

Das Dorf, das mittlerweile ein Städtchen ist, feiert sein 1000-jähriges Bestehen. An diesen runden Geburtstag erinnerten im Jubiläumsjahr immer wieder verschiedene Anlässe, so etwa der Mittelaltermarkt, ein Kirchenspiel oder das Fest Maria del Boden. Mit dem Dorffest an diesem Wochenende wird nun ein Schlusspunkt hinter die Feierlichkeiten gesetzt.

Bereits am Freitagabend gingen die Auftritte mehrerer Bands und DJs über die zwei Bühnen auf dem Kirch- und dem Dorfplatz. Für Feststimmung sorgten dabei neben den zahlreichen Kantinen und Festzelten die Gruppen Bärgrock, Frabetti B. und Band, Natischer Ländlerfreunda, Audi and the Rebels, sowie Klischée. Freinacht war angesagt – entsprechend viele Leute liessen sich einen kurzen oder längeren Abstecher ins alte Dorf nicht nehmen.

Am Samstag folgten oder werden sodann die Auftritte von Swiss Mountain Brass, die Sterntaler, Good Old Days Band, Schwyzerörgeli Pasci & Elmi, Jodlerklub Safran, Jodlerklub Bärgarve, Jodlerklub Aletsch, Echo vam Junkerhof, ABBA 99 und Z'Hansrüedi folgen. Wie bereits am Tag zuvor wird ausserdem DJ J-Are auflegen.

Mit der Prozession der Ehrenkompanie und der traditionellen St.Merez-Feier mit anschliessendem Gottesdienst wird das Jubiläumsjahr am Sonntag offiziell ausklingen.

pac

22. September 2018, 18:05

