Neue Kampagne gegen Alkohol am Steuer

Die Kantonspolizei Wallis, Gesundheitsförderung Wallis und das Label Fiesta wollen die Automobilisten im Kanton für die Risiken des Fahrens unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss sensibilisieren. Die neue Präventionskampagne wirbt mit dem Slogan «Über die Stränge geschlagen? Lass die Finger vom Fahren, wähle eine Alternative!»

Die neue Kampagne, die kurz vor Beginn der Fasnachtszeit lanciert wird, möchte sich von den üblichen Präventionsbotschaften abheben und schlägt deshalb einen positiven Ton an. Ab Montag werden drei Plakatsujets entlang des Walliser Strassennetzes aufgehängt.

Wie Stève Léger, Pressesprecher der Kantonspolizei, am Donnerstag ausführte, sei Alkohol am Steuer die Ursache für etwa 27 Prozent der Verkehrsunfälle im Wallis. So kamen im Jahr 2017 bei 275 solcher Unfälle 73 Personen zu Schaden.

Ziel der neuen Kampagne ist es, die Öffentlichkeit für den Konsum von Substanzen wie Alkohol, Betäubungsmittel, Medikamente usw. am Steuer zu sensibilisieren. Zudem sollen auch Müdigkeit und Stress berücksichtigt werden. Statt in fahrunfähigem Zustand den Heimweg unter die Räder zu nehmen, schlagen die Plakate Alternativen wie etwa das Eltern-Taxi oder die Übernachtung bei Kollegen vor.

07. Februar 2019, 11:47

