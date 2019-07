Neue Leitung

Belinda Tscherrig ist per 1. Juli neue Geschäftsführerin im Coop Naters. Foto: Thomas Andenmatten

Auf Anfang Juli übernimmt Belinda Tscherrig die Geschäftsführung im Coop Naters. Für die 36-Jährige ist es eine Rückkehr an einen alten Wirkungsort.

Ab dem 1. Juli leitet Belinda Tscherrig das neunköpfige Team im Coop Naters. Ganz neu ist ihr die Oberwalliser Verkaufsstelle nicht. Am Anfang ihrer Coop-Karriere, vor rund elf Jahren, hat sie hier kurze Aushilfseinsätze geleistet. «Jetzt in Naters richtig einzutauchen und das Geschäft von Grund auf mit zu gestalten, darauf freue ich mich.»

Auch wenn manches bekannt ist, so ist Belinda Tscherrig vor allem auf das Neue gespannt. «Eine neue Funktion, neue Gesichter auf beiden Seiten der Coop-Kasse; es ist eine tolle Aufgabe, hier Verantwortung zu übernehmen.» Dabei hat die 36-Jährige schon viele Male einen Wechsel erlebt. Die Oberwalliser Coop-Welt ist auch ihre eigene: Sie hat schon Station auf der Bettmeralp gemacht, in Saas-Fee – und zuletzt in Visp, wo sie seit 2012 den Posten als stellvertretende Geschäftsführerin inne hatte.

pd / pan

01. Juli 2019, 09:28

