Neue Lösch- und Rettungsfahrzeuge im Furkatunnel

Für die Tunnelrettung Furka beschafft die Matterhorn Gotthard Bahn vier neue Lösch- und Rettungsfahrzeuge. Für deren Erwerb werden 5 Millionen Franken investiert.

Bei den vier Fahrzeugen, so die MGBahn in einer Mitteilung, handelt es sich um sogenannte Zweiwegefahrzeuge, welche sowohl auf der Strasse als auch auf den Gleisen eingesetzt werden können. Sie werden an den Portalstandorten des Furkatunnels in Oberwald und in Realp stationiert.

Die zukünftigen Rettungszüge würden der MGBahn gleich mehrere Vorteile bringen: für den Antrieb können Lastwagen mit herkömmlichen Dieselmotoren verwendet werden, weshalb die Beschaffung von eigens für die Tunnelrettung bereitstehenden Lokomotiven entfalle und in der Folge die Anschaffungskosten deutlich reduziert werden können. Zudem könnten aufgrund der zusätzlichen Überdruckcontainer auf den Ladeflächen der Lastwagen im Ereignisfall 60 statt wie bis anhin 30 Personen pro Fahrt evakuiert werden. Ferner seien die Fahrzeuge im Ereignsifall sofort einsatzfähig, ohne dass zunächst noch eine Lokomotive angekoppelt werden muss.

Nach einer rund 18-monatigen Bauzeit bei der Hilton Kommunal GmbH wird das erste Fahrzeug nun an der Innotrans, der internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik in Berlin vorgestellt.

pd / pan

20. September 2018, 14:00

