Neuer Chef der Einheit Logistik der Kantonspolizei ernannt

Bertrand Vuigner ist ab 1. März der neue Chef der Einheit Logistik der Kantonspolizei. Die Ernennung nahm der Staatsrat am Mittwoch vor.

Am Mittwoch ernannte der Staatsrat Hauptmann Bertrand Vuigner zum neuen Chef der Einheit Logistik der Kantonspolizei. Der Stellenantritt erfolgt am 1. März. Der 47-Jährige tritt im Rang eines Oberleutnants dem Stab der Kantonspolizei bei.

Gemäss Mitteilung begann Bertrand Vuigner seine Tätigkeit bei der Kantonspolizei 1994. Er ist im Besitz einer höheren Polizeioffiziersausbildung. Vuigner begann seine Karriere bei der Kantonspolizei auf der Territorialbasis in Siders. 1996 trat er in die Interventionsgruppe der Kantonspolizei ein und war von 2010 bis 2014 Gruppenleiter. Zusätzlich zu diesen Aktivitäten hat sich Vuigner im Bereich Ordnungsdienst und auf die Ausbildung von Interventionsgruppen in der französischsprachigen Schweiz spezialisiert. Er gehörte auch dem Schweizerischen Polizeiinstitut an. Seit 2014 leitete Vuigner als Chef die Abteilung Garage und Material. In dieser Funktion war er Stellvertreter des Chefs der Einheit Logistik.

29. Januar 2020, 16:06

