Neuer Projektleiter

Andreas Mazzone verstärkt das Team der Bonfire AG als Projektleiter ab dem 1. April dieses Jahres. Er soll zusammen mit dem aktuellen Geschäftsführer Stefan Linder den Vorantrieb der Projekte bewirken.

Der gebürtige Zermatter hat an der Uni St. Gallen den Bachelor in Betriebswirtschaft und den Master in Banking und Finance absolviert. Zurzeit arbeitet er bei Ernst & Young in Zürich und ist dort unter anderem auch Mitglied des Digital-Hub im Bereich Assurance. Mazzone sehe grosses Potential und sei motiviert, dieses mit den Leistungspartnern der Destination Zermatt – Matterhorn umzusetzen, heisst es in einer Medienmitteilung. Er sei dankbar, dass er seine Heimat bei der digitalen Entwicklung unterstützen kann.

Destination ganzheitlich digitalisieren

Die Bonfire AG ist ein Start-up-Unternehmen von Zermatt Tourismus und der Zermatt Bergbahnen AG und hat den Zweck, die Destination Zermatt – Matterhorn ganzheitlich zu digitalisieren. Erst vor kurzem hat die Bonfire AG ihr erstes Tool lanciert: Die Destinations-App Matterhorn wurde in weniger als zwei Monaten bereits über 20 000 Mal heruntergeladen. Die App informiert Gäste schnell und übersichtlich über die Aktualitäten und es können Transporttickets mit wenigen Clicks erworben werden. Die App und weitere Tools werden laufend weiterentwickelt und sollen mithelfen, die Wettbewerbsfähigkeit der Destination Zermatt – Matterhorn zu stärken.

pd/tma

08. Februar 2019, 15:02

