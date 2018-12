Tourismus | Infocenter auf der Riederalp an neuem Standort eröffnet

Die Aletsch Arena AG hat zum Neueröffnungs-Apéro eingeladen. Anlass war der Standortwechsel des Infocenters auf der Riederalp. Neu begrüssen, beraten und informieren die Gästebetreuer der Aletsch Arena AG ihre Gäste und Leistungsträger direkt in der Bergstation Riederalp Mitte.

Die Post hat ihre Filiale auf der Riederalp geschlossen. Die Gemeinde verkaufte das Gebäude, in welchem sich das ehemalige Infocenter befand und die Aletsch Bahnen AG suchten nach Schliessung der Postfiliale einen neuen Mieter. Eine perfekte Konstellation und eine Chance für alle. «Der neue Standort ist optimal. Er ist nicht nur für alle besser zugänglich, sondern auch direkt im Gästestrom», wird der Geschäftsführer der Aletsch Arena AG, Raoul Calame, zitiert.

Die ehemalige Räumlichkeit der Post in der Bergstation musste für den neuen Zweck eines Infocenters saniert und umgebaut werden. Am Umbau beteiligten sich die Aletsch Arena AG, die Aletsch Bahnen AG, die Post AG sowie die Gemeinde Riederalp. Die Architektur Kummer AG verantwortete gemeinsam mit lokalen Firmen die baulichen Massnahmen. Der Umbau kostete rund 180'000 Franken. Gemeinsam schafften sie die erfolgreiche Sanierung in wenigen Monaten, pünktlich zum Wintersaisonstart.

Gästebedürfnisse verändern sich

Die Aletsch Arena befindet sich seit 2016 in einem Strukturwandel. «Wir müssen uns zwingend weiter anpassen und der Digitalisierung Rechnung tragen», so der Verwaltungsratspräsident Florian Ruffiner. Die Gästebedürfnisse und damit auch die Berufsbilder verändern sich nach und nach. Weiterhin brauche es aber die persönliche Präsenz und ein «herzliches willkommen heissen» von Mensch zu Mensch.

Patricia Casto, Teamleiterin Infocenter und Gästebetreuung auf der Riederalp: «Sowohl Gäste wie auch Leistungsträger schätzen den persönlichen Kontakt sehr. Die ersten Rückmeldungen sind überaus positiv.»

Am 8. Dezember konnte die Wintersaison auf der Fiescheralp starten. Ab 15. Dezember werden die Aletsch Bahnen auch Sportanlagen auf der Bettmeralp und Riederalp öffnen können.

pd/map

10. Dezember 2018, 18:06

