Neues Semester – neuer Rekord

Rekord. An der FernUni starteten über 1900 Studierende ins Frühjahrssemester 2020. Foto: zvg

An der Fernuni Schweiz nahmen über 1900 Studierende Anfang Februar das Frühjahrssemester 2020 in Angriff. Damit bricht die Universitätseinrichtung ihre eigenen Rekorde.

Am 18. und 25. Januar hatte die Fernuni Schweiz zwei traditionelle Veranstaltungen zum Semesterbeginn für die neuen Studierenden organisiert. An die 200 Teilnehmenden kamen kurz vor Beginn des Frühjahrssemesters in Martinach und Pfäffikon zusammen. Den zukünftigen Studierenden wurden die Ressourcen und Tools für das Fernstudium vorgestellt. Anschliessend konnten sie bei den Treffen der einzelnen Fakultäten alle Merkmale der verschiedenen Studiengänge kennenlernen.

Und nun ist der Start ins Frühjahrssemester 2020 erfolgt. Mit über 1900 eingeschriebenen Studierenden, von denen 384 neu, bricht die Fernuni Schweiz ihre eigenen Rekorde. Und wie es vonseiten der Verantwortlichen heisst, wird das Kursangebot der Universitätseinrichtung in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Insbesondere durch die Einführung von Master-Studiengängen, die an die Bachelor-Ausbildungen anschliessen, sowie durch ein grösseres Angebot an Weiterbildungen. Ziel ist, mit diesen Neuerungen noch mehr Studierende zu gewinnen.

wh

06. Februar 2020, 14:59

