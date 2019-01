Naters startet ins neue Jahr

Die Gemeinde Naters begrüsste das neue Jahr am 1. Januar im Zentrum Missione. In seiner Neujahrsrede blickte Gemeindepräsident Franz Ruppen unter anderem auf die 1000-Jahr-Feierlichkeiten zurück. Ein Höhepunkt war der offizielle Empfang von Philipp Matthias Bregy, der für Viola Amherd in den Nationalrat nachgerückt.

Ruppen nannte einige Anlässe, die im Jubiläumsjahr stattgefunden hatten, so etwa den literarischen Dorfrundgang, die historische Fotoausstellung in der Festung oder den «unvergesslichen» Mittelaltermarkt. Sein Fazit: «Eine Diversität, wie sie nur in einem funktionierenden Dorf umgesetzt werden kann.»

Der Präsident erinnerte auch an Projekte wie die begonnene Sanierung der Belalpstrasse. Oder an die Sanierung des World Nature Forums. Hier seien konkrete Lösungen greifbar nahe, so Ruppen.

Im Rahmen der Neujahrsfeier wurde auch der neue Natischer Nationalrat Philipp Matthias Bregy offiziell empfangen, dessen Verdienste in einer Laudatio von Alt Landeshauptmann Felix Ruppen gewürdigt wurden.

