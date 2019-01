«Nur ein Wermutstropfen»

Neujahrsempfang | In Brig werden dieses Jahr genau 100 Bürger 18. Jahre alt

Die Simplonhalle war am Freitag rege besucht. Foto: Walliser Bote

Brig hiess das Jahr 2019 am Freitagabend in der Simplonhalle willkommen und mit ihm 100 Jungbürger. Stadtpräsident Louis Ursprung zeigte sich in seiner Rede sehr erfreut über die Entwicklung der Simplonstadt.

Ursprung sprach positiv über die drei Grossprojekte Stadtplatz, Kinder- und Jugendeinrichtung Mattini und Sport- und Freizeitarena Geschina. So lägen etwa die Frequenzen der Arena weit über den Erwartungen.

Und die Investitionsphase auf Rekordhöhe gehe etwa mit dem Campus Fernfachhochschule und Fernuniversität oder der Umsetzung des Masterplans für das Bahnhofsareal und das angrenzende ehemalige Spitalquartier in den nächsten Jahren ungebremst weiter. Als «einzigen Wermutstropfen» nannte Ursprung die Autobahn im Oberwallis, die weiter auf sich warten lässt.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs überreichten die Gemeindeverantwortlichen auch die Bürgerbriefe an die Briger Jungbürger. Von den genau 100 Männern und Frauen, die dieses Jahr 18 werden, waren 43 anwesend.

Mehr zum Briger Neujahrsempfang lesen Sie im «Walliser Boten» vom Samstag.

tma

04. Januar 2019, 20:45

