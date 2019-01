19 neue Einwohner im vergangenen Jahr in Albinen

Am Dienstag hat die Gemeinde Albinen zum traditionellen Neujahrsempfang auf den Dorfplatz geladen. Sowohl die Dorfbevölkerung als auch zahlreiche Feriengäste sind der Einladung gefolgt.

Im Rahmen der Neujahrsansprache des Gemeindepräsidenten Beat Jost konnten die fünf Jungbürgerinnen und Jungbürger Johann Beney, Michel Briand, Sarah Köppel, Raphael Mathieu und Felicitas Morciano willkommen geheissen werden. Ferner wurden insgesamt 19 Einwohnerinnen und Einwohner begrüsst, welche im vergangenen Jahr neu in die Gemeinde Albinen zugezogen oder ins Dorf zurückgekehrt waren.

Auch die erfolgreichen Lehrabgänger Fabrice Briand, Medea Grand und Mike Gy wurden anlässlich des Neujahrsempfangs ausgezeichnet und mit einem Geschenk bedacht.

In seiner Neujahrsansprache rief Beat Jost die Bevölkerung dazu auf, für die Gemeinde einzustehen und auch gemeindepolitische Verantwortung zu übernehmen. Nur so könne ein kleines Bergdorf wie Albinen angesichts der Fülle von Aufgaben und Herausforderungen auch in Zukunft selbständig und selbstbestimmend bestehen, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.

