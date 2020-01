Im Zeichen der Kultur

Am Mittwoch lud die Gemeinde Naters zum traditionellen Neujahrsempfang ins Zentrum Mission ein. Gemeindepräsident Franz Ruppen überreichte nach seiner Ansprache den Kulturpreis an Sängerin Regula Ritler und Musiker Ephraim Salzmann und verabschiedete den Gemeinderat Philipp Matthias Bregy.

Die Gemeinde Naters feierte am Montag im Zentrum Missione den Startschuss ins Jahr 2020. Den Auftakt stellte das Neujahrskonzert der Musikgesellschaft «Belalp» dar. Anschliessend richtete Gemeindepräsident Franz Ruppen das Wort an die Bevölkerung: «Es ist fantastisch, die Natischer Bevölkerung jedes Jahr immer wieder so zahlreich hier am Neujahrsempfang begrüssen zu dürfen.» Er halte das gesamte Jahr über zwar viele Reden, doch jene für den Neujahrsempfang sei halt doch immer etwas spezieller.

Ruppen blickte in seiner Ansprache auf Vergangenes, zählte den Ausbau des Glasfasernetzes, die Sanierung der Belalpstrasse, die Planung des neuen Primarschulhauses und die kommenden Bauarbeiten des «Zentrum Rund ums Alter» auf. Allesamt Projekte, die im Jahr 2019 aufgegleist oder fortgeführt wurden. Die Herausforderungen um die Sanierung des WNF seien ebenfalls angegangen worden und es konnten konkrete Lösungen realisiert werden.

Schliesslich wagte Ruppen auch einen Blick in die Zukunft und zählte die kommenden Grossbaustellen der Gemeinde auf: Umsetzung des Raumplanungsgesetzes, Konsolidierung der Finanzen, Wasserversorgung – und nicht zuletzt die Gemeinderatswahlen im Herbst.

Kulturpreis an Ritler und Salzmann

«Ehre, wem Ehre gebührt!», sagte Ruppen in seiner Laudatio zu Ehren von Jodlerin Regula Ritler und Musiker Ephraim Salzmann, «auch wer international unterwegs sein darf oder nationale Weihen erhält, freut sich immer und vielleicht sogar am meisten über Ehrbekundungen und Wertschätzungen aus der Heimat – aus dem Ort, wo man seine Wurzeln, sein Daheim hat.» Die beiden Preisträger bedankten sich mit einer gemeinsamen musikalischen Einlage für die Ehre.

Bregy verabschiedet

Ruppen dankte schliesslich seinem langjährigen Gemeinderatskollegen Philipp Matthias Bregy für die gemeinsame Arbeit der letzten Jahre. Auf Bregy, der sich seit seiner Wahl in den Nationalrat vermehrt auf dieses Amt konzentrieren und mehr Zeit in seiner Kanzlei und mit seiner Familie verbringen möchte, wird Charlotte Salzmann-Briand in den Natischer Gemeinderat nachrücken.

awo

01. Januar 2020, 22:06

