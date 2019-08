Nicht ganz dicht

BRIG-GLIS | Bereits seit mehreren Jahren ist besonders das Haus B des Kollegiums Spiritus Sanctus in Brig nicht wasserdicht. Auch im neuen Schuljahr tropft es in einigen Bereichen von den Decken und die Wände hinab.

Schon Ende der 1960er-Jahre wurde der Terrassenbau des Hauses B des Kollegiums Spi-ritus Sanctus Brig errichtet. Die meisten ehemaligen Kollegianer werden sich an zahlreiche Schulstunden in diesem alt­ehrwürdigen Bau erinnern. Dass die Zeit an diesem Ge­bäude Spuren hinterlassen

hat, lässt sich nicht abstrei-ten, wie es auch einige der neuen Erstklässler des Gymnasiums seit Montag bemerkt haben dürften.

Denn mehrere Zimmer, da­runter auch der grosse Prüfungssaal, der von den Schülern liebevoll «ds Aquarium» genannt wird, sind bei gewissen Witterungsbedingungen nicht wasserdicht. Bei zu starken Regenfällen und dem da­raus resultierenden Oberflächenwasser beginnt es im In­neren des Terrassenbaus an den Wänden feucht zu werden und von der Decke zu tropfen. Auch in anderen Räumlich­keiten wie beispielsweise in einer Umkleidekabine unter der Sportanlage sind angeblich gelegentlich Eimer nötig, um von der Decke tropfendes Wasser aufzufangen.

Problem ist bekannt

Doch ist dies kein neuartiges Problem. Schon seit Jahren tropft es im Haus B, das mittlerweile bereits deren fünfzig auf dem Buckel hat. Man kenne das Problem, sagen der Prorektor des Kollegiums, Gerd Dönni, sowie Rektoratsrat Damian ­Studer auf Nachfrage. Nötig wäre eine Gesamtsanierung, die man sich bei der Schulleitung auch schon länger wünsche. Diese würde allerdings einen Betrag in Millionenhöhe verschlingen, worüber laut Dönni wohl auf politischer Ebene entschieden werden müsste. Zudem würde der Schulbetrieb enorm erschwert, wie der Prorektor des Gymnasiums sagt. Die einzige Lösung sei wahrscheinlich eine Verschiebung der Klassenzimmer in Container. Auf diese Weise wurden im Wallis bereits andere durch Umbauarbeiten an Schulgebäuden verursachte Schulzimmermängel überbrückt.

Sinnvoll wäre eine kom­plette Sanierung des in die ­Jahre gekommenen Baus allemal. Dies allerdings nicht

nur aufgrund der Schäden am Gebäude. Denn das Kollegium stösst zudem je länger je mehr

an seine Kapazitätsgrenzen. Denn für Dönni ist klar: «Wir bräuchten schon lange mehr Zimmer.» rwa

