Nicolas Steiner für deutschen Drehbuchpreis nominiert

Der Oberwalliser Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Nicolas Steiner ist unter den drei Nominierten für den Thomas Strittmater Preis 2019. Der mit 20'000 Euro dotierte Drehbuchpreis wird am 13. Februar im Rahmen der Berlinale verliehen.

Der 35-jährige Steiner, dessen Diplomfilm «Above and Below» mehrfach und unter anderem mit dem Zürcher Filmpreis 2015 und dem Deutschen Filmpreis als Bester Dokumentarfilm (2016) ausgezeichnet worden ist, hat das Drehbuch mit dem Titel «The Flying Mountain» eingereicht.

Die Geschichte handelt von zwei irischen Brüdern, die den Spuren des Wassers von der Insel Horse Island im Atlantik bis zu den Quellen im östlichen Tibet folgen. Wie die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, die den Thomas Strittmatter Preis verleiht, am Mittwoch mitteilte, sollen die Dreharbeiten im Herbst/Winter 2019 beginnen.

Zu den weiteren Nominierten gehören Bettina Gundermann und Pascal Nothdurft. Das Drehbuch «Sie glauben an Engel, Herr Drowak?», das die deutsche Schriftstellerin und der in Griechenland geborene Produzent in Zusammenarbeit mit Ziegler-Film Baden-Baden entwickelt haben, soll unter der Regie von Nicolas Steiner verfilmt werden.

Der in La Paz geborene Oliver Kracht darf mit seiner Diplomarbeit «Die Geschichte des Trümmermädchens Charlotte Schumann» auf den Preis hoffen.

16. Januar 2019, 15:28

Artikel teilen