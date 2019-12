Novelis investiert in Umweltschutz

Wirtschaft | 7,1 Millionen Franken für Rauchgasreinigung in der Giesserei in Siders

Die Giesserei von Novelis in Siders, in der die Rauchgasreinigungsanlage installiert wird. Foto: Mengis Media

Der Aluminiumverarbeiter Novelis reduziert die Schadstoffemissionen der Giesserei in Siders. Die Investition von 7,1 Millionen Franken in eine Rauchgasreinigungsanlage stellt sicher, dass die Produktion von gewalzten Aluminiumprodukten nachhaltig ist und gleichzeitig die vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden.

Die Produktion von gewalztem Aluminium in der Giesserei Novelis am Standort Sous-Géronde in Siders begann im April 2008. In rund 11 Jahren Betrieb wurden mehr als 850.000 Tonnen hochwertige Aluminiumblöcke produziert und an das Walzwerk für die Automobilbranche geliefert.

Die Metallschmelzanlagen sind in die Jahre gekommen, und trotz ordnungsgemäßer Wartung wurde festgestellt, dass Erneuerungsarbeiten erforderlich sind, um die Abgasnormen einhalten zu können, wie die Verantwortlichen am Donnerstag vor den Medien bekanntgaben. Ausserdem müssen die Anlagen an die Entwicklung des Rohstoffmixes und die Produktionsanforderungen angepasst werden.

Im Einklang mit dem Unternehmensziel «Gemeinsam eine nachhaltige Welt gestalten» setzt sich Novelis Siders für Luftreinhalte-Verordnung-konforme Anlagen ein, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen in der Schweiz und Europa zu entsprechen. Um diese Ziele in der Praxis zu erreichen, investiert der Konzern 7,1 Mio. Franken in eine neue zentrale Rauchgasreinigungsanlage.

Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Umweltdepartement des Kantons Wallis hat es ermöglicht, eine Sanierungslösung zu entwickeln, die alle Anforderungen abdeckt und gleichzeitig Erweiterungsmöglichkeiten für den zukünftigen Bedarf bietet, darunter den Betrieb eines Wärmetauschers, der an ein zukünftiges Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.

Die Hauptbestandteile der Ausrüstung sind bestellt und Novelis plant, die Bau- und Installationsarbeiten in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 durchzuführen. Die Inbetriebnahme ist der neuen Rauchgasreinigung für Anfang 2021 geplant.

fm

17. Dezember 2019, 13:09

