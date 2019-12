Oberwallis: 32 Tonnen Sonderabfälle gesammelt

Bei der Sammelaktion für Sonderabfälle aus den Oberwalliser Haushaltungen kamen heuer 32 Tonnen zusammen. An der Sammlung waren 56 von 63 Oberwalliser Gemeinden beteiligt.

Die Sammelaktion für Sonderabfälle aus den Oberwalliser Haushaltungen fand dieses Jahr vom 26. August bis 5. September statt. Insgesamt wurden dabei 32'010 Kilogramm Sonderabfälle gesammelt und umweltgerecht entsorgt. Dieses Ergebnis liegt um 12'150 Kilogramm über demjenigen des Vorjahres und etwas über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die Gründe für diese markante Zunahme, verglichen mit dem Vorjahr, liegen einerseits beim neu gewählten Zeitraum der Sammelaktion (ausserhalb der Ferienzeit) und andrerseits darin, dass dieses Mal zwischen der Sammelaktion 2018 und 2019 rund eineinhalb Jahre dazwischen lagen. In den letzten Jahren fand die Sammlung jeweils in einem jährlichen Zyklus statt.

Auch das Ergebnis der Elektro- und Elektroniksammlung war 2019 höher. Dort wurden dieses Jahr total 61'175 Kilogramm ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte an den Sammelstellen abgegeben und in die Werkstatt von Mitmänsch Oberwallis in Bitsch transportiert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dieses Ergebnis eine Zunahme von 13'864 Kilogramm oder gut 29 Prozent.

Die Abfallberatung Oberwallis führte die Aktion in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und mit Partnern aus der Recyclingbranche durch. An der diesjährigen Sammlung beteiligten sich gemäss Mitteilung der Abfallberatung Oberwallis 56 von 63 Oberwalliser Gemeinden. Die Entsorgung wurde durch die Lonza AG in Visp (Rückstandverbrennungsofen) sichergestellt, besonders problematische Stoffe wurden an spezialisierte Entsorgungsfirmen weitergeleitet.

