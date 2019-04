Offizieller Besuch des schwedischen Botschafters

Treffpunkt Château Mercier. Eine Walliser Delegation empfing am Dienstag in Siders den schwedischen Botschafter. Foto: zvg

Der Kanton Wallis erhielt am Dienstag offiziellen Besuch des schwedischen Botschafters in der Schweiz, I. E. Magnus Hartog-Holm. Im Château Mercier in Siders wurde er von einer Walliser Delegation unter der Leitung der Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten und des Vizepräsidenten Roberto Schmidt empfangen.

Gemäss Mitteilung hob Staatspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten in ihrer Begrüssung die ausgezeichneten Beziehungen zwischen der Schweiz und Schweden hervor. Es seien zwei neutrale Länder, die ähnliche Ziele in den Bereichen Menschenrechte, Frieden, Umwelt, Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutz verfolgten.

Waeber-Kalbermatten verwies auch auf die zahlreichen Kontakte und Partnerschaften zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Ausbildung.

Der schwedische Botschafter seinerseits betonte demnach ebenfalls das gute Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Er sprach die Gemeinschaft von knapp 300 Schwedischen Staatsangehörigen an, die im Wallis leben oder regelmässig den Kanton besuchen und von denen einige Zweitwohnungen besitzen. Die Schweden, wie die schwedische Königsfamilie, würden insbesondere die Walliser Skigebiete schätzen.

