Open Air-Verpflegung auf Gourmet-Niveau

Leukerbad | 350 Personen nahmen am Samstag in zehn Gruppen ander kulinarischen Wanderung rund um Leukerbad teil. Feinschmecker kamen dabei voll und ganz auf ihre Rechnung.

Leukerbads Gastronomen bewiesen auch in diesem Jahr wieder, dass sie ihre Gäste auf hohem Niveau zu verwöhnen wissen. Selbst ausserhalb ihrer üblichen vier Wände – teils mitten in der Natur, beschränkt auf ihre Feldküche. Die an den neun Zwischenstopps servierten Gänge waren allesamt vom Feinsten. Für die Getränke waren die Winzer von Varen zuständig. Auch sie öffneten ihre edelsten Weine. Selbstverständlich durfte auch die heimische Bierbrauerei nicht fehlen, die ihren «Sud 51» passend zum Schweinebauch und Biersorbet einschenkte.

Die Gruppen wurden jeweils von ortskundigen Leiternangeführt. Das liess die Gäste vielerlei Wissenswertes über LeukerbadsGeschichte und seine Thermalquellen erfahren. Zur Anschauung führte ein Teildes Weges auch durch die Dalaschlucht.

Die gemütliche Runde dauerte rund sechs Stunden. Zwischen den Ständen waren sieben Kilometer zurückzulegen. Das Wetter machte den ganzenTag über mit. Gegen Abend erwischte die letzten Gruppen allerdings der Regen. Das tat der tollen Stimmung aber kaum Abbruch, zumal auf dem Dorfplatz letztlich «Hansrüedi» wartete und zum Tanz aufspielte.

15. Juli 2018, 11:40

