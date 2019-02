Oskar Freysinger wird SVP-Wahlkampfleiter

Oskar Freysinger will nicht mehr selbst kandidieren, aber er steht für die Koordination der Wahlkampfarbeit im Hintergrund zur Verfügung. Foto: Walliser Bote

Das ist so etwas wie das Comeback des Jahres. Oskar Freysinger ist zwar im Herbst 2019 nicht Kandidat für eine Rückkehr ins Bundesparlament. Immerhin hat er sich aber bereit erklärt, wieder eine aktive politische Rolle zu übernehmen. Wie die «Neue Zürcher Zeitung» gestern meldete, wird der vormalige Nationalrat und Staatsrat aus Savièse Wahlkampfleiter seiner Partei in der Westschweiz.

Lauf NZZ konnte Freysinger von Parteipräsident Albert Rösti dazu überredet werden. Rösti lobte Freysinger als grossen Motivator. Er habe überdies eine langjährige Erfahrung als Politiker und kenne die Romandie sehr gut. Passend sei zudem, dass Freysinger als Politrentner über die nötige zeitliche Flexibilität verfüge. Die Rückkehr Freysingers auf die Politbühne soll Anfang März an einer Medienkonferenz erfolgen, an der die SVP ihre Strategie für die Wahlen im Oktober bekannt geben will. Laut NZZ verspricht Freysinger eine Wahlkampagne «mit Pfiff». Als Kernthema wird Freysinger auf die Souveränität der Schweiz setzen.

Die SVP ist in der Westschweiz nicht sonderlich gut unterwegs. Freysinger wird also eine Menge zu tun haben,

um das Image der Kantonalsektionen aufzupolieren.

Selber kandidieren will Freysinger aber nicht mehr. Er steht für die Koordination der Wahlkampfarbeit im Hintergrund zur Verfügung.

12. Februar 2019, 11:24

