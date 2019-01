Patrick Zehner neuer Delegierter für nationale Angelegenheiten

Die Stelle des Delegierten für nationale Angelegenheiten ist vom Staatsrat an Patrick Zehner vergeben worden. Foto: zvg

Patrick Zehner ist vom Staatsrat zum Delegierten für nationale Angelegenheiten ernannt worden. Mit der Ernennung ist Zehner unter anderem für die Verteidigung und Förderung der Walliser Interessen auf Bundes- und interkantonaler Ebene verantwortlich.

Eines der zehn Ziele, die der Staatsrat in seinem Regierungsprogramm festgelegt hat, sei die Positionierung des Wallis auf eidgenössischer und interkantonaler Ebene, heisst es in einer Mitteilung. Die neu zu diesem Zweck geschaffene Stelle des Delegierten für nationale Angelegenheiten wurde nun an Patrick Zehner vergeben.

Als ausgebildeter Politologe arbeitet Zehner seit mehr als zehn Jahren beim Bundesamt für Polizei (fedpol). Seine neue Funktion nimmt er am 1. Mai 2019 auf.

Der Delegierte für nationale Angelegenheiten habe insbesondere die Aufgabe, Lobbyarbeit auf Bundesebene und auf interkantonaler Ebene zu leisten, wird weiter informiert. Es gehte darum, im Auftrag der Regierung oder eines Departements in Bezug auf strategische Ziele des Bundes einzugreifen, sobald ein Projekt lanciert wird sowie während der vorparlamentarischen, parlamentarischen und der Referendumsphase. Dazu gehöre auch die Entwicklung und Pflege eines wichtigen beruflichen Netzwerks sowohl innerhalb der Bundesverwaltung als auch unter den Bundesparlamentariern sowie mit politischen Parteien, verschiedenen Interessengruppen, anderen Kantonen, interkantonalen Konferenzen und den Medien.

pd / pan

04. Januar 2019, 10:07

