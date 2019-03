«Wir wollen ein breites Publikum ansprechen»

Jagd | 40. Oberwalliser Pelzfellmarkt in Mörel-Filet

Impressionen vom 40. Oberwalliser Pelzfellmarkt in Mörel-Filet. Foto: Walliser Bote

Am Samstag fand in Mörel-Filet der traditionelle Oberwalliser Pelzfellmarkt statt. Es war bereits die 40. Ausgabe. Jägerinnen und Jäger erhielten dabei die Möglichkeit, ihre Raubtierfelle an Händler zu verkaufen. Das Treffen bot aber auch viele weitere Attraktionen für Jung und Alt.

Der traditionelle Oberwalliser Pelzfellmarkt in Mörel-Filet stellt so etwas wie der Abschluss der Walliser Jagd dar. Am Samstag ging die inzwischen 40. Ausgabe über die Bühne. Zahlreiche Jägerinnen und Jäger nutzten dabei die Gelegenheit, um ihre Raubtierfelle einem der anwesenden Händler zu verkaufen. Bis zu 400 Felle gingen dabei über den Verkaufstische. Die Preise variierten zwischen fünf bis 12 Franken.

Der Pelzfellmarkt ist aber längst nicht mehr nur für die Jägerschaft gedacht. «Mit diesem Markt wollen wir ein breites Publikum ansprechen und die vielen Facetten der Jagd aufzeigen», erklärt OK-Präsident Sascha Wellig.

Für Unterhaltung war denn auch gesorgt. Nebst der Präsentation von Jagdartikeln und Naturprodukten konnten Kinder an einem der Ausstellungsstände Wildtiersujets gleich selber ins Holzschnitzen und mit nach Hause nehmen. Einen Hingucker stellten aber auch die stärksten Trophäen von Hirsch, Reh und Gams aus der vergangenen Walliser Jagd dar. Für das leibliche Wohl sorgte eine feine Küche mit Wildspezialitäten und anderen Köstlichkeiten.

Bereits am Freitag fand anlässlich des Jubiläums ein Unterhaltungsabend mit einer Pelz- und Jagdmodeschau inklusive eines Auftritts des Comedy-Duos «Dünitü va Humorplatz» statt.

msu

09. März 2019, 19:25

